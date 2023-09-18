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В Госдуме обсудят отмену информирования СЕ о введении военного положения

Госдума 20 сентября обсудит отмену уведомления СЕ о введении военного положения

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РИА Новости

Депутаты Госдумы (ГД) на заседании 20 сентября рассмотрят законопроект, который отменяет необходимость уведомления генсекретаря Совета Европы (СЕ) о введении в РФ военного положения. Об этом сообщил первый зампред палаты Александр Жуков, передает ТАСС.

«20 сентября рассмотрим внесенные президентом страны изменения в законодательство», — уточнил Жуков.

По его словам, речь идет об отмене необходимости информирования генсека СЕ о введении и отмене военного положения или ЧП.

Документ внес в ГД в начале августа президент РФ Владимир Путин. Новые нормы предлагают исключить из законов «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» пункты про информирование СЕ и сохранить только уведомления генсекретаря ООН.

18 сентября Россия объявила о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона. МИД обратил внимание в заявлении, что с марта 2022 года деятельность организации была фактически парализована по вине ее западных участников.

Ранее в ООН рассказали об ухудшении ситуации с правами человека в РФ после начала СВО.

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