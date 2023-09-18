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Опубликовано фото Лаврова и главы МИД Китая в Москве

Захарова опубликовала фото Лаврова и главы МИД Китая Ван И в Москве

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Телеграм-канал Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию главы МИД РФ Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И во время визита в Москву. Фотография опубликована в Telegram-канале Захаровой.

«Сергей Лавров и Ван И в Москве», — подписан снимок.

Ван И с 18 по 21 сентября посещает Россию и принимает участие в российско-китайских консультациях по безопасности.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что визит главы Министерства иностранных дел КНР Ван И в Россию направлен на содействие развитию двусторонних отношений и обмен мнениями по вопросам безопасности двух стран. По ее словам, он направлен на содействие развитию двусторонних отношений и углубленный обмен мнениями по важным вопросам
стратегической безопасности двух стран.

Кроме Лаврова, Ван И должен встретиться с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Ранее Путин отказался раскрывать «секретные» темы переговоров с Си Цзиньпином.

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