Талибы* примут участие в заседании московского формата в Казани

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил ТАСС, что представители радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) будут участвовать в заседании московского формата по афганскому урегулированию в Казани 29 сентября.

«Будут, подтвердили [свое участие]», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

До этого Кабулов прокомментировал «Газете.Ru» предложение генерального директора Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустама Хабибуллина о том, что Россия должна признать «Талибан». Хабибуллин заявил об этом на конференции Московского формата по Афганистану.

В августе движение «Талибан» объявило о полном запрете деятельности политических партий в Афганистане.

Ранее в Афганистане организовали туры под конвоем вооруженных талибов.