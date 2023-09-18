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Путин призвал принять меры по укреплению рубля

Путин поручил правительству и ЦБ своевременно принять меры по укреплению рубля

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Shutterstock

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы поручил правительству и ЦБ принять меры по укреплению рубля, передает ТАСС.

Путин отметил, что в настоящее время одна из основных проблем в экономике связана с ускорением инфляции.

«Главный фактор здесь <...> — это ослабление рубля», — уточнил глава государства.

По словам президента, нужно четко понимать причины ослабления рубля, чтобы своевременно, принимать все необходимые решения по стабилизации экономической ситуации.

«Уверен, что правительство и Центральный банк сработают профессионально и <...> согласованно», — добавил Путин.

Также во время совещания президент России заявил о стабилизации ситуации с бюджетом страны и его профиците в августе. Он уточнил, что российская экономика по итогам года может вырасти на 2,5% — 2,8%, несмотря на пессимистичные прогнозы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким будет следующий бюджет.

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