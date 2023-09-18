В Польше призвали «отправлять обратно» мигрантов, попадающих в Евросоюз

Депутат польской партии «Новые левые» Анна Мария Жуковская считает, что не все мигранты, попадающие в Европейский союз, должны оставаться внутри объединения. По ее словам, анализ заявлений показывает, что у большинства из них нет права на убежище. Об этом Жуковская заявила в эфире Radio Wnet.

«Если кто-то действительно имеет право называться беженцем, потому что он приехал из страны, где его преследуют по политическим мотивам, где идет война <...>, ему должно быть предоставлено право на убежище. Но большинство людей должны быть отправлены обратно, потому что анализ заявлений показывает, что они не могут быть беженцами», — заявила Жуковская.

Она отметила, что миграция – это и возможность, и угроза, поэтому в данном вопросе необходима сбалансированная политика.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал Европейский союз (ЕС) пересмотреть политику организации в отношении беженцев.

От отметил, что необходимо «защитить внешние границы Европейского союза», в то же время немедленно рассмотреть требования об убежище, и, если мигранты не имеют на него права, «отправить их обратно в свою страну».

Ранее в Италии произошли столкновения мигрантов с полицией.