В Грузии начали изучать заявку об импичменте президенту

Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов по вопросу импичмента президенту Саломе Зурабишвили, организация предоставит отчет парламенту в течение месяца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу структуры.

«Авторы конституционных представлений обратились в конституционный суд 12 сентября 2023 года. После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября представление было зарегистрировано в порядке, установленном законодательством», — говорится в заявлении.

Далее дело будет рассмотрено пленумом суда, который предоставит заключение парламенту. Дату рассмотрения уточнят позже, отмечается в тексте.

До этого Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии подтвердил подлинность подписей депутатов, собранных для старта процедуры импичмента президенту Саломе Зурабишвили.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее в Грузии назвали авантюрой импичмент президенту.