Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии назвали авантюрой импичмент президента

Депутат Деканоидзе: импичмент президенту Зурабишвили не удастся довести до конца

close
100%
imago images/SKATA via Reuters Connect

Власти Грузии вряд ли смогут реализовать импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили, считает оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе, передает грузинский «Первый канал». По ее словам, правящей партии просто не хватит голосов в парламенте.

«Все это служит созданию информационного хаоса и отвлечению внимания. Это будет радикализация-поляризация <…> Я не думаю, что импичмент дойдет до конца, потому что правящая команда прекрасно знает, что на данном этапе у них нет необходимых 100 голосов, это авантюра», — отметила Деканоидзе.

Она добавила, что западные партнеры государства, скорее всего, не поддержат действия властей в отношении президента.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение они объяснили нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее в Грузии сочли импичмент президенту «подарком Путину».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях