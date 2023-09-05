В Грузии назвали авантюрой импичмент президента

Власти Грузии вряд ли смогут реализовать импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили, считает оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе, передает грузинский «Первый канал». По ее словам, правящей партии просто не хватит голосов в парламенте.

«Все это служит созданию информационного хаоса и отвлечению внимания. Это будет радикализация-поляризация <…> Я не думаю, что импичмент дойдет до конца, потому что правящая команда прекрасно знает, что на данном этапе у них нет необходимых 100 голосов, это авантюра», — отметила Деканоидзе.

Она добавила, что западные партнеры государства, скорее всего, не поддержат действия властей в отношении президента.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение они объяснили нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее в Грузии сочли импичмент президенту «подарком Путину».