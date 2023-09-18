В тонущей стране Тувалу придумали, как сохранить свое существование

Тувалу изменило определение своей государственности в конституции, заявил глава МИД страны Саймон Кофе, передает RNZ. По его словам, в основном законе теперь говорится о том, что Тувалу будет существовать вечно, несмотря на возможную потерю его физической территории.

«Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство — это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу, и это то, что, как вы знаете, невозможно уничтожить. Это часть того, кем мы являемся. И мы хотим, чтобы это продолжалось», — пояснил Кофе.

Тувалу — тихоокеанское государство в Полинезии — имеет всего 12 тыс. человек населения и территорию в 25 квадратных километров. Страна расположена на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Местные власти не первый год говорят о том, что государство постепенно уходит под воду из-за глобального потепления и повышающегося уровня моря. Для сохранения страны осенью 2022 года в Тувалу решили создать ее цифровую версию, которую впоследствии загрузят в метавселенную.

Ранее в Тувалу обратились за помощью к России и США.