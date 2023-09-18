Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В тонущей стране Тувалу придумали, как сохранить свое существование

Конституция Тувалу закрепила, что страна будет существовать, если уйдет под воду

close
100%
Kirsty Wigglesworth/Alastair Grant/AP

Тувалу изменило определение своей государственности в конституции, заявил глава МИД страны Саймон Кофе, передает RNZ. По его словам, в основном законе теперь говорится о том, что Тувалу будет существовать вечно, несмотря на возможную потерю его физической территории.

«Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство — это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу, и это то, что, как вы знаете, невозможно уничтожить. Это часть того, кем мы являемся. И мы хотим, чтобы это продолжалось», — пояснил Кофе.

Тувалу — тихоокеанское государство в Полинезии — имеет всего 12 тыс. человек населения и территорию в 25 квадратных километров. Страна расположена на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Местные власти не первый год говорят о том, что государство постепенно уходит под воду из-за глобального потепления и повышающегося уровня моря. Для сохранения страны осенью 2022 года в Тувалу решили создать ее цифровую версию, которую впоследствии загрузят в метавселенную.

Ранее в Тувалу обратились за помощью к России и США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях