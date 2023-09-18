В МИД ФРГ рассказали об отношении немцев к поддержке Украины

Многие жители Германии не понимают причин, по которым правительство страны решило оказать поддержку Украине. Об этом в ходе интервью для агентства Bloomberg рассказала немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

По словам главы ведомства, немало граждан США задаются аналогичным вопросом. Американцы говорят, что Украина расположена довольно далеко от их государства, и спрашивают, почему она так важна для Вашингтона.

«Так не только в США, но и у нас, в Германии. Люди видят инфляцию (в связи с ситуацией на Украине — «Газета.Ru»)», — добавила Бербок.

При этом она подчеркнула, что в настоящее время страны Европы как никогда нуждаются в сотрудничестве с американскими «друзьями и коллегами». Как сказала министр, союзники должны продемонстрировать миру свою готовность помогать Киеву «сколько потребуется».

Кроме того, во время интервью Бербок указала на необходимость Европейскому союзу (ЕС) уменьшить свою зависимость от Китая. Глава внешнеполитического ведомства отметила, что Брюссель и Пекин являются систематическими соперниками. В связи с этим региональному содружеству нужно научиться защищать свои уязвимые места и поступить с КНР также, как с РФ на фоне украинского конфликта.

Ранее стало известно, когда Берлин примет решение о поставках дальнобойных ракет Taurus в зону боевых действий.