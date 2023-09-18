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В России назвали бесперспективной украинскую «формулу мира»

Депутат Чепа: украинская «формула мира» является бесперспективной

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

«Формула мира», которую попытались продвигать на Украине, не сработает, сказал в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его мнению, она является «бесперспективной», поэтому не нуждается в обсуждении.

«То, что официально предлагает Киев, — предназначено для затягивания переговоров. Официальный Киев всячески торпедирует мирные переговоры и выдвигает неприемлемые условия», — сказал Чепа.

18 сентября постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что попытки Украины «подтянуть» нейтральные страны и международные организации к реализации их «формулы мира» остаются безуспешными.

Президент Украины Владимир Зеленский представил свою «формулу мира» в ноябре 2022 года. В числе требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение военнопленных и депортированных граждан, противодействие экоциду и другое.

В августе руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что «формулу мира» поддержали 63 страны.

Ранее в ЕК допустили вступление Украины в Евросоюз без переговоров с Россией.

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