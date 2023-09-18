В Кремле оценили возможность ввода масочного режима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле вводить масочный режим в связи с ростом заболеваемости, заявил, что у Кремля нет таких мер.

«Сезонный рост заболеваемости есть, ждем ориентировок от эпидемиологов», — сказал он.

На вопрос о том, прививаются ли сотрудники администрации президента, Песков ответил, что «общей кампании нет».

«Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

16 сентября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что российским регионам поручено в случае роста заболеваемости вводить масочный режим в больницах для медицинского персонала.

До этого Роспотребнадзор заявлял об отсутствии необходимости масочного режима в России, так как пока нет серьезных оснований. При этом россиянам напомнили о необходимости использования антисептиков для рук, которые существенно снижают риск сезонных заболеваний.

16 сентября в Доме правительства объявили о введении масочного режима.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.