Политолог назвал альтернативу «Большой семерке»

Блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в будущем займет место «Большой семерки» (G7). Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, организация была создана для того, чтобы принимать решения, по крайней мере, по сотрудничеству между ее членами.

«Не сразу, но мы пришли к тому, что теперь существует Банк БРИКС и совместные программы развития. Существуют обязывающие, хотя и только в экономической области, международные договоренности в рамках БРИКС. Именно поэтому в БРИКС стремятся другие страны», — отметил Перла.

G20, по его словам, напротив находится в упадке. Политолог напомнил, что в этом году от участия в саммите «Большой двадцатки» отказались президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

15-й саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Форум стал первой очной встречей лидеров группы за три года, правда, без президента России Владимира Путина. Он принял участие удаленно. В рамках встречи стороны, в частности, договорились о расширении организации. В следующем году в состав должны войти Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.