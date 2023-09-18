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В РФ захотели поднять вопрос о деоккупации ГДР после слов Шольца о переговорах по Украине

Рогов после слов Шольца об Украине призвал поднять вопрос о деоккупации ГДР

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Johanna Geron/Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии после слов канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

Накануне Шольц заявил, что условием для переговоров по ситуации на Украине является вывод военного контингента России с территорий республики. Он также назвал циничными призывы к ведению мирных переговоров «к стране, на территории которой танки другой страны».

В интервью РИА Новости Рогов заявил, что жители Запорожской области должны первыми поднять вопрос «об освобождении ГДР от оккупации ФРГ».

Он напомнил, что в ГДР референдум не проводился, просто была снесена Берлинская стена, которая проходила по границе двух государств до 1989 года.

Рогов также заявил, что канцлер ФРГ не имеет право выдвигать какие-либо условия для переговоров по Украине.

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал лицемерием условия канцлера Шольца.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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