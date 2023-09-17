В Конго прокомментировали информацию о перевороте в стране

Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала опроверг слухи о государственном перевороте и заявил, что в стране все спокойно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, появилась «невероятная» информация о серьезных событиях, которые происходят в столице Конго Браззавиле.

«Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами», — отметил он.

До этого стало известно, что примерно десять человек погибли, а около двадцати получили ранения в городе Гома в Демократической Республике Конго (ДРК) во время протестов против миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).

В июле этого года конголезская армия сообщила об отражении атаки со стороны Руанды. Командование вооруженными силами республики утверждает, что руандийским подразделениям, которые пересекли границу к северу от Гомы, столицы провинции Северное Киву, был дан вооруженный отпор. В ходе боя погиб как минимум один руандийский военнослужащий.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.