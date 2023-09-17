Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал об отношении Белоруссии к Польше

Лукашенко: белорусы перешагнули через обиды на Польшу, но там этого не оценили

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ради дружбы с Польшей перешагнула через исторические обиды, но Варшава приняла это за слабость. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что жители страны не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у белорусов забирали школы, веру, землю, природные ресурсы, как предки умирали без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям.

Президент республики считает, что ради дружбы с польским народом Белоруссия «перешагнула через эту боль», а государства Запада приняли это за слабость. Лукашенко утверждает, что урок был выучен, а время показало, что белорусское благородное стремление жить в мире соседи не оценили.

Он подчеркнул, что имеет в виду не польский народ, а политиков Польши.

До этого министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил во время выступления на годовщине начала Второй мировой войны, что учения Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство» являются «элементом психологической войны».

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях