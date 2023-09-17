Лукашенко рассказал об отношении Белоруссии к Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ради дружбы с Польшей перешагнула через исторические обиды, но Варшава приняла это за слабость. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что жители страны не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у белорусов забирали школы, веру, землю, природные ресурсы, как предки умирали без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям.

Президент республики считает, что ради дружбы с польским народом Белоруссия «перешагнула через эту боль», а государства Запада приняли это за слабость. Лукашенко утверждает, что урок был выучен, а время показало, что белорусское благородное стремление жить в мире соседи не оценили.

Он подчеркнул, что имеет в виду не польский народ, а политиков Польши.

До этого министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил во время выступления на годовщине начала Второй мировой войны, что учения Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство» являются «элементом психологической войны».

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.