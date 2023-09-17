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Официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился

Глава Минприроды Козлов: официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился

Официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию завершился. Об этом написал глава Минприроды РФ, глава межправкомиссии двух стран Александр Козлов в своем Telegram-канале.

«Завершился официальный визит товарища Ким Чен Ына. За шесть дней мы посетили несколько предприятий, образовательных и культурных учреждений», — рассказал он.

По его словам, Ким Чен был заинтересован и внимателен к мельчайшим деталям.

Ранее стало известно, что бронепоезд Ким Чен Ына отбыл в Северную Корею со станции Артем в Приморском крае

До этого сообщалось, что обед главы КНДР Ким Чен Ына и министра обороны России Сергея Шойгу в честь посещения Тихоокеанского флота проходил накануне в армейской палатке, где демонстрировались кадры работы российского военно-морского флота и воздушно-космических сил. Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын.

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