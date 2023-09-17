Президент Южной Кореи оценил сотрудничество РФ и КНДР в военной сфере

Сотрудничество России и КНДР в военной сфере якобы является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом в интервью для агентства Associated Press заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

По словам главы государства, подобное взаимодействие между Москвой и Пхеньяном «незаконно и неправильно». В связи с этим он не исключил, что международное сообщество еще больше сплотится в ответ на действия РФ и Северной Кореи.

«Военное сотрудничество между КНДР и Россией <…> противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН», — сказал Юн Сок Ёль.

Ожидается, что 20 сентября лидер республики примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН и выступит с речью. Согласно данным агентства, в том числе президент Южной Кореи затронет вопросы взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере.

13 сентября на космодроме Восточный, расположенном в Амурской области, состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Подводя итоги встречи, президент РФ заявил о перспективности военно-технического сотрудничества страны с КНДР.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что взаимодействие в данной области относится к чувствительным темам. Тем не менее Москва и Пхеньян намерены развивать двусторонние отношения по всем возможным направлениям, подчеркнул он.

Ранее в Республике Корея заявили, что страна не поставляет свои вооружения на Украину.