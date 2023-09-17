Вучич высказался об ускоренном процессе вступления Украины в Евросоюз

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европейский союз (ЕС), который в ускоренном порядке инициировал процесс принятия Киева в организацию, демонстрирует стране поддержку, которой никогда не пользовались Балканы. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

«Я ничего не имею против украинцев. Однако уровень поддержки, которую ЕС оказывает Украине, предоставив ей статус кандидата через год после подачи заявки и, возможно, начиная переговоры о членстве в следующем году, демонстрирует [уровень поддержки], которого не было у нас», — отметил Вучич.

Он подчеркнул, что способность ЕС принимать в состав новые государства ухудшилась. По мнению Вучича, ЕС разделился на государства-доноры и страны, которые берут у них деньги. «Ни те, ни другие не хотели бы видеть больше стран в платежном списке», заявил Вучич.

Президент Сербии также отметил, что задержка вступления Белграда в Евросоюз не соответствует реальному положению вещей в стране.

В начале сентября в Киеве заявили о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, ход украинского конфликта определит политические сроки по предоставлению Киеву членства в ЕС. Чиновник сочла, что украинским властям после окончания боевых действий предстоит выполнить в десять раз больше работы, чем сейчас, для скорейшего вступления в Евросоюз.

До этого премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году.

Ранее Боррель заявил, что ЕС должен готовиться к принятию еще 10 стран.