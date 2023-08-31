Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен готовиться к принятию еще 10 стран, передает Reuters.

По его словам, конфликт на Украине ускорил процесс расширения ЕС.

«В этих условиях определение некого горизонта, временных рамок для приема позволит сфокусировать усилия стран ЕС и стран — кандидатов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Боррель хочет до конца года согласовать выделение €5 млрд Украине.

По его словам, он предложил создать специальный фонд для военной поддержки на период с 2024 по 2027 год.

Он выразил надежду, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

До этого Боррель заявил, что многие страны Запада проявляют нерешительность, когда речь заходит о поддержке Украины.

Дипломат отметил, что неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления напрямую связаны с «колебаниями» международного сообщества. По его словам, западные государства не придерживаются единой политики в вопросе помощи Киеву и демонстрируют совершенно разные подходы к решению проблемы.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.