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Посол в КНДР заявил о планах Ким Чен Ына на ДФО

Посол России в КНДР заявил, что Ким Чен Ын рассчитывает на сотрудничество с ДФО

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Russian Defence Ministry/Reuters

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассчитывает на сотрудничество с Дальневосточным федеральным округом, сообщает РИА Новости.

«Его маршрут еще раз демонстрирует, показывает, что в целом с Россией он хочет взаимодействовать, и Дальний Восток является сердцевиной его планов. Видимо, в будущем будет ориентироваться в первую очередь на то, что будет развивать связи с Дальним Востоком. Это очень хорошо, мы тоже в этом заинтересованы», — заявил Мацегора.

Дипломат напомнил, что прошлый визит лидера КНДР в Россию был короче и по продолжительности и по расстояниям, которые Ким Чен Ын преодолел.

Ранее российский посол рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию.

Также он предположил, что Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, включая одно в пригороде Владивостока. По словам Мацегора, лидер КНДР интересуется широким кругом вопросов взаимодействия с Россией.

Ранее стало известно, что обсуждали министр обороны РФ Сергей Шойгу и Ким Чен Ын.

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