Ереван призвал Баку признать территориальную целостность Армении

Посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян заявил, что Баку должен признать территориальную целостность Армении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Марукяна, премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.

«Однако Азербайджан продолжает воздерживаться от аналогичных заявлений по признанию территориальной целостности Армении. Заявления о том, что мы готовы двигаться вперед на основе признания взаимной территориальной целостности, остались на уровне заявлений. Азербайджану следует предпринять шаги, а не торпедировать процесс делимитации», — подчеркнул Марукян.

До этого Марукян говорил, что необходимо сделать, чтобы достичь устойчивого мира с Азербайджаном.

По словам Марукяна, Азербайджан должен освободить военнопленных и отвести войска к границам 1975 года, чтобы вернуть доверие между двумя странами.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.