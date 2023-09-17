Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ереван призвал Баку признать территориальную целостность Армении

МИД Армении: Азербайджан должен признать территориальную целостность страны

close
100%
Аппарат Президента Республики Армения

Посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян заявил, что Баку должен признать территориальную целостность Армении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Марукяна, премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.

«Однако Азербайджан продолжает воздерживаться от аналогичных заявлений по признанию территориальной целостности Армении. Заявления о том, что мы готовы двигаться вперед на основе признания взаимной территориальной целостности, остались на уровне заявлений. Азербайджану следует предпринять шаги, а не торпедировать процесс делимитации», — подчеркнул Марукян.

До этого Марукян говорил, что необходимо сделать, чтобы достичь устойчивого мира с Азербайджаном.

По словам Марукяна, Азербайджан должен освободить военнопленных и отвести войска к границам 1975 года, чтобы вернуть доверие между двумя странами.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях