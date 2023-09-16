Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы оценил решение соседей Киева о запрете экспорта зерна

Экономист Соскин назвал «ударом в спину» решение соседей Украины о ввозе зерна

close
100%
Водник/Wikimedia

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал решение венгерских, польских и словацких властей о продлении эмбарго на ввоз украинского зерна. Об этом он заявил на видео в своем YouTube-канале.

«Можно сказать, что Польша, Венгрия и, к сожалению, маленькая Словакия <...> ударили Украину в спину», — сказал он.

По его словам, Украина «оказалась в тяжелейшем положении» и украинское руководство оказалось к этому не готово.

Накануне Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран ЕС, граничащих с Украиной, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

При этом министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что запрет на ввоз зерна в Польшу введен в интересах самой Украины.

Румыния и Болгария в свою очередь поддержали решение ЕК и не стали продлевать действие эмбарго.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях