Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом сообщило Министерстве природных ресурсов и экологии России в Telegram-канале.

Ведомство также разместило видеоролик, на котором северокорейский лидер подъезжает к театру и заходит в его центральную ложу.

По данным министерства, Ким Чен Ына сопровождают председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Также в этот день Ким Чен Ына угостили блюдами русской кухни во время визита во Владивосток.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжил турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.