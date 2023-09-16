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Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица»

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица» во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом сообщило Министерстве природных ресурсов и экологии России в Telegram-канале.

Ведомство также разместило видеоролик, на котором северокорейский лидер подъезжает к театру и заходит в его центральную ложу.

По данным министерства, Ким Чен Ына сопровождают председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Также в этот день Ким Чен Ына угостили блюдами русской кухни во время визита во Владивосток.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжил турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.

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