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В Сьерре-Леоне обвинили США во вмешательстве в выборы

AFP: глава Сьерра-Леоне Био обвинил США во вмешательстве в выборы

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Tolga Akmen/Pool/AP

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил, что США попытались заставить его вмешаться в выборы в июне 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

При этом представители США, ЕС, Франции, Ирландии и Германии заявляли об отсутствии прозрачности при подсчете голосов на итогах президентских выборов. Согласно официальным результатам, Био одержал победу, набрав 56% на выборах с явкой 80%.

«США меня попросили помешать им объявить результаты. Поэтому я не знаю, кто кого обвиняет во вмешательстве», — заявил он.

Несмотря на это заявление, Био подчеркнул, что его страна поддерживает «прекрасные» отношения с США и будет их сохранять.

До этого в Сьерра-Леоне арестовали военных, планировавших нападение на госучреждения.

По данным местной полиции, в период между 7 и 10 августа военные намеревались провести массовые акции протеста для нападения на госучреждения.

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