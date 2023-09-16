Вучич заявил о намерении Сербии сохранять военный нейтралитет

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что несмотря на давление НАТО, Сербия намерена сохранять свой военный нейтралитет и не будет присоединяться к каким бы то ни было военным блокам. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Сербия является единственной нейтральной страной в военном окружении в регионе.

Он добавил, что его страна находится в окружении государств — членов НАТО. Одновременно с этим Белград хотел бы ответственно защитить свой нейтралитет.

Президент указал на то, что Сербия хочет сама оберегать свою землю и народ.

До этого Вучич заявил, что Белград самостоятелен в проведении политики, поэтому решение о присоединении или отказе к санкционным ограничениям в отношении России не может быть навязано извне.

Так сербский лидер прокомментировал заявления премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти о том, Белград и Москву невозможно без кнута оторвать друг от друга. Он указал, что, в отличие от Косово, Сербия является суверенной страной, поэтому самостоятельно принимает решения о введении санкций.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.