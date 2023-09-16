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Зеленский пригрозил соседям Украины из-за зерна

Зеленский пригрозил «цивилизованным ответом» соседям из-за эмбарго на зерно

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за то, что ЕК решила не продлевать ограничения на ввоз в ЕС украинской агропродукции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский лидер назвал данное решение примером «настоящего единства и доверия». По его словам, «сейчас важно, чтобы европейское единство сработало на двустороннем уровне».

«А если их (соседей. – «Газета.Ru») решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — пригрозил Зеленский.

Накануне министр по вопросам развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал распоряжение о продлении запрета на поставки в страну зерна с Украины.

До этого стало известно, что Еврокомиссия приняла решение снять ограничения на ввоз украинского зерна в страны регионального содружества. Брюссель пообещал воздерживаться от продления запрета до тех пор, пока Киев будет выполнять взятые на себя обязательства.

В частности, правительство Украины должно принять меры для предотвращения скачков объемов экспортируемой за границу сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что киевские власти представят план действий по контролю за вывозом зерна к 18 сентября.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.

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