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На Украине арестовали депутата Рады Шуфрича

В Киеве суд арестовал на два месяца депутата Рады Шуфрича по делу о госизмене

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РИА «Новости»

Печерский районный суд Киева поместил на два месяца под стражу депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, который обвиняется в государственной измене. При этом парламентарию не предоставили возможность внести залог, сообщает украинское издание «Общественное».

Как заявил адвокат политика Александр Тананакин, он будет обжаловать это решение суда.

«Это решение было ожидаемым и никого, я думаю, не удивило. Конечно, будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке», — цитирует юриста украинское издание «Страна.ua».

15 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что народный депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич получил подозрение в госизмене.

По данным расследования, чиновник тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, который, по версии следствия, является агентом ФСБ РФ, а в его задачи входит «координация российской агентуры» на Украине.

Газета «Украинская правда» также писала, что 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к Шуфричу в рамках дела о госизмене.

Ранее украинскому блогеру Юрию Подоляке предъявили обвинение в госизмене.

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