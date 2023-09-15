На Украине арестовали депутата Рады Шуфрича

Печерский районный суд Киева поместил на два месяца под стражу депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, который обвиняется в государственной измене. При этом парламентарию не предоставили возможность внести залог, сообщает украинское издание «Общественное».

Как заявил адвокат политика Александр Тананакин, он будет обжаловать это решение суда.

«Это решение было ожидаемым и никого, я думаю, не удивило. Конечно, будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке», — цитирует юриста украинское издание «Страна.ua».

15 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что народный депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич получил подозрение в госизмене.

По данным расследования, чиновник тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, который, по версии следствия, является агентом ФСБ РФ, а в его задачи входит «координация российской агентуры» на Украине.

Газета «Украинская правда» также писала, что 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к Шуфричу в рамках дела о госизмене.

Ранее украинскому блогеру Юрию Подоляке предъявили обвинение в госизмене.