Северная Македония выслала трех российских дипломатов без объяснения причин

Власти Северной Македонии без объяснения причины объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа», — подчеркнула Захарова в заявлении.

14 сентября МИД Словакии объявил, что высылает одного из сотрудников российского посольства. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва ответит на данный шаг словатских властей.

В этот же день в МИД РФ заявили, что вмешательство посольства Соединенных Штатов в Москве во внутренние дела России недопустимо и будет решительно пресекаться, и объявило персонами нон грата сотрудников американской дипмиссии в Москве. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона ожидает, что в Вашингтоне будут сделаны правильные выводы, а также США воздержатся от конфронтационных шагов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия рассмотрит заявки США на визы двух сотрудников на замену высланных.