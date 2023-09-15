НАТО анонсировало участие Столтенберга в сессии Генассамблеи ООН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить США в период с 18 по 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

В заявлении указано, что 19 сентября руководитель организации прибудет в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. В этот же день он примет участие в открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной организации, уточнили представители НАТО.

«Столтенберг также проведет встречи с мировыми лидерами и высокопоставленными официальными лицами», — добавили в пресс-службе Альянса.

Кроме того, 21 сентября ожидается участие генерального секретаря НАТО в дискуссии в Совете по международным отношениям. После глава организации может появиться на Трансатлантическом ужине, за проведение которого отвечает американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

14 сентября Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Глава военного ведомства рассказал собеседнику о ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта. Также стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Вильнюсе.

Ранее стало известно о намерении киевских властей провести заседание Совета Украина — НАТО по вопросам энергетической безопасности.