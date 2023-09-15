В России назвали провокацией внесение лидера КНДР в базу украинского сайта «Миротворец»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал провокацией внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Датой внесения северокорейского лидера в базу значится 6 сентября. Причиной внесения указано в том числе «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество РФ.

По мнению Галузина, это провокация и попытка запугать Россию и ее сторонников, но «попытка тщетная», как и все, что делает сайт «Миротворец» и те представители Киева, которые за ним стоят.



Украинский сайт «Миротворец» известен тем, что обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины».

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжит турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.