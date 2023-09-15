В Раде заявили, что в новом бюджете Украины будут рекордные расходы

Правительство Украины сегодня утвердит бюджет на 2024 год, в нем будут рекордные статьи по части расходов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Сегодня правительство утвердит бюджет на следующий 2024 год. Цифры будут чуть позже, но это будет бюджет, утвержденный с самыми большими расходами в истории Украины», — написал украинский депутат.

Железняк добавил, что документ сегодня внесут в парламент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что приоритетами украинского бюджета на 2024 год станут расходы на оборону, на нее планируется потратить не менее $43,3 млрд. В следующем году значительная часть бюджета страны будет направлена на производство и покупку оружия, в частности беспилотников, подчеркнул он.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что страна самостоятельно может покрыть только военные расходы, а остальное финансируется ее партнерами.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.