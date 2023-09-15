В МИД Украины заявили, что надеются на снятие запрета на экспорт зерна в страны ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в соцсети Х заявил, что его страна рассчитывает на то, что Еврокомиссия отменит все ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

«Украина ожидает, что Европейская комиссия сдержит свое слово и завтра снимет все ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции», — написал Кулеба.

По словам главы украинского МИД, никакая форма продолжения запрета на экспорт из страны неприемлема, поскольку это подорвет единый рынок, а также соглашение об ассоциации Украина-ЕС и доверие к обязательствам Евросоюза.

15 сентября заканчивается мораторий Еврокомиссии на ввоз ряда категорий зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Ранее депутат Европарламента от Польши Адам Белан раскритиковал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Киев обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за запрета Варшавы на ввоз сельхозпродукции. Парламентарий назвал заявление «глупым», напомнив, что Украина «многим обязана» Польше.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.