Ким Чен Ын осмотрел российские авиационные заводы

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в начале этой недели прибывший в Россию, осмотрел авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, в частности, цех окончательной сборки самолетов-истребителей Су-35 и SJ-100. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Кроме того, политик увидел площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона объединенной авиастроительной корпорации «Яковлев».

Ким Чен Ына сопровождал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Их поприветствовали сотрудники завода около мемориала Славы заводчанам, павшим в Великой Отечественной войне.

Гостям показали участки, где осуществляется работа в рамках кооперации по импортозамещенному «Суперджет» 100 (SJ-100) — на КнААЗ изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории ОАК «Яковлев», уточнили в кабмине.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.