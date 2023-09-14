В Польше оценили перспективу появления в стране ядерного оружия

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о перспективах размещения ядерного оружия на территории страны. По его словам, на данный момент «ничто не предвещает» такого развития событий. Слова Дуды с экономического форума в городе Крыница-Здруй приводит ТАСС.

«У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь. Пока ничто этого не предвещает», — заявил глава государства.

Он отметил, что в ситуации отсутствия у Варшавы подобного вида вооружений НАТО представляет единственную гарантию безопасности. Дуда выразил надежду, что в случае угрозы со стороны «соседа с ядерным оружием» Североатлантический альянс примет все необходимые меры.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

Данная программа позволяет США при необходимости передавать свое ядерное оружие военно-воздушным силам стран НАТО.

Как отмечал Моравецкий, Варшава делает все, чтобы укрепить безопасность польского государства.

Ранее в Совфеде рассказали, зачем Польше ядерное оружие США.