Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше оценили перспективу появления в стране ядерного оружия

Президент Польши Дуда: ничто не предвещает размещения в стране ядерного оружия

close
100%
Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о перспективах размещения ядерного оружия на территории страны. По его словам, на данный момент «ничто не предвещает» такого развития событий. Слова Дуды с экономического форума в городе Крыница-Здруй приводит ТАСС.

«У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь. Пока ничто этого не предвещает», — заявил глава государства.

Он отметил, что в ситуации отсутствия у Варшавы подобного вида вооружений НАТО представляет единственную гарантию безопасности. Дуда выразил надежду, что в случае угрозы со стороны «соседа с ядерным оружием» Североатлантический альянс примет все необходимые меры.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

Данная программа позволяет США при необходимости передавать свое ядерное оружие военно-воздушным силам стран НАТО.

Как отмечал Моравецкий, Варшава делает все, чтобы укрепить безопасность польского государства.

Ранее в Совфеде рассказали, зачем Польше ядерное оружие США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях