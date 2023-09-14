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Латвийский политик: Боррель не всегда был русофобом

Латвийский политик Мамыкин заявил, что Боррель не всегда был русофобом

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Jean-Francois Badias/AP

Экс-депутат Европарламента от Латвии, член партии Русский сейм Латвии Андрей Мамыкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что Евросоюз ввел новые таможенные правила в отношении граждан России, предполагающие конфискацию автомобилей, предметов роскоши и других подсанкционных товаров.

Собеседник отметил, что лично знал Жозепа Борреля, который сегодня отвечает за европейскую дипломатию. По словам Мамыкина, он не всегда был главным рупором русофобии в Европе.

«Начитанный, умный, глубокий. Знающий русскую культуру, в переводах литературу читал. Что с ним произошло в тот момент, когда он сел в кресло высокого представителя, я не знаю. Может быть, там кнопка какая-то была. Может быть, его шантажируют. Купить — это не обязательно принести мешок денег. Возможно, сыграли на его самолюбии или пообещали что-то после того, как он уйдет в отставку», — сказал Мамыкин.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Ранее ЕС продлил индивидуальные санкции против России.

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