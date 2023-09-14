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Британский МИД потребовал срочной информации от Тегерана о ядерных материалах

МИД Британии потребовал от Ирана данных о местонахождении ядерных материалов

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В МИД Великобритании потребовали, чтобы Иран срочно предоставил достоверную информацию о местонахождении ядерных материалов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского Форин-офиса.

«Ирану необходимо без дальнейших задержек предоставить технически достоверную информацию о текущем местонахождении ядерного материала и загрязненного оборудования в отношении Туркзабада и Варамина», — говорится в совместном заявлении, принятом Великобританией, Германией, США и Францией на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В МИД подчеркнули, что прошло более четырех лет с того времени, как МАГАТЭ подняло вопросы относительно возможного наличия у Ирана незаявленных ядерных материалов и Иран до сих пор упорствует в своем «преднамеренном отказе от серьезного взаимодействия с МАГАТЭ» по спорным вопросам ядерной программы (ДНЯО). Так, власти Ирана до сих пор не рассмотрели вопрос о наличии частиц урана антропогенного происхождения, обнаруженных в Туркузабаде и Варамине, указали в британском МИД,

До того времени, как Тегеран не предоставит технически достоверные доказательства МАГАТЭ, агентство не сможет подтвердить правильность и полноту заявлений иранских властей по ДНЯО или предоставить гарантии того, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, резюмировали в МИД королевства.

В начале сентября в МАГАТЭ подтвердили сокращение общих запасов обогащенного урана в Иране.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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