Байден прокомментировал начало расследования конгресса о своем импичменте

Президент США Джо Байден заявил, что расследование конгресса в рамках подготовки к его импичменту призвано заблокировать работу правительства страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает РИА Новости.

По словам Байдена, именно прекращение работы правительства является целью инициаторов процесса отстранения его от должности из рядов Республиканской партии.

До этого спикер палаты конгресса Маккарти объявил о расследовании по импичменту Байдена.

По словам Маккарти, утверждения о том, что Байден получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера, являются «серьезными» и «достоверными». Он поручил комитетам по надзору, по вопросам судопроизводства и по методам и средствам (главный налоговый комитет палаты представителей) возглавить расследование по импичменту.

Газета The New York Times сообщила, что расследование было инициировано без голосования членов палаты, хотя два расследования об импичменте президента в современной истории — против Билла Клинтона в 1998 году и Дональда Трампа в 2019 году — были открыты голосованием.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.