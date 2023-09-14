Гуттериш обратился с призывом к мировым лидерам стремиться к компромиссам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к мировым лидерам, направляющимся в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, стремиться к достижению компромиссов, сообщает РИА Новости.

Гутерриш заявил, что сейчас не время для позерства или позиционирования и для безразличия или нерешительности. Пришло время мировым лидерам собраться вместе для принятия реальных, практических решений.

Генсек ООН подчеркнул, что политика, дипломатия, эффективное лидерство состоят из компромиссов. На мировых лидерах, сказал Гутерриш, лежит особая ответственность за достижение компромисса при проектировании общего будущего ради общего блага. И начать стоит со следующей недели в Нью-Йорке, заключил генеральный секретарь ООН.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о растущем расколе в глобальных институтах. 24 августа Гутерриш в ходе саммита БРИКС заявлял о необходимости реформ Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.