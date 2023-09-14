Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен ЫН пригласил российского президента Владимира Путина посетить Северную Корею. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации агентства, Путин принял приглашение.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что ответный визит президента РФ в КНДР в настоящее время не планируется.

13 сентября на Дальнем Востоке состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. По итогам встречи Путин рассказал, что обсудил с северокорейским лидером вопросы двустороннего сотрудничества двух стран в сферах сельского хозяйства и транспортного сообщения. В то же время лидер КНДР заявил, что обменялся с российским лидером мнениями по поводу ситуации в мире.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.