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В США заявили об отсутствии возможности завершить украинский конфликт сейчас

Белый дом: США сейчас не видят возможности завершения конфликта на Украине

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Emily Elconin/Reuters

США сейчас не видят возможности завершения украинского конфликта на условиях, которые бы устраивали Вашингтон. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», — сказал он.

Кроме того, Кирби также перечислил условия мира, которые устраивают Вашингтон, указав среди них «уважение суверенитета» Украины, вывод Вооруженных сил России и успехи украинских войск в возвращении назад потерянных территорий.

Накануне бывший сотрудник ЦРУ США Эндрю Бустаманте сообщал, что у президента Украины Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как пойти на переговоры с Россией.

7 сентября американский журналист Джексон Хинкл говорил, что завершение украинского конфликта произойдет только на условиях Москвы. По его мнению, из-за нежелания киевских властей прекращать боевые действия, Украина рискует лишиться еще ряда городов. В частности, обозреватель указал на возможную потерю Харькова и Одессы.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявлял, что сейчас преждевременно предметно обсуждать возможность достижения целей Киева дипломатическим, а не военным путем.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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