В Румынии выразили протест из-за нарушения воздушного пространства страны

МИД Румынии выражает протест и намерен вызвать главу российской дипмиссии в связи с обнаружением на территории страны новых обломков беспилотника, который, вероятно, является российским, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение румынского внешнеполитического ведомства.

«На фоне обнаружения 13 сентября 2023 года новых фрагментов беспилотника, подобного БПЛА, используемым российской армией, <…> МИД возобновляет твердый протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что о событиях на границе между Румынией и Украиной МИД консультируется с союзниками по НАТО. Также в ведомство был срочно вызван глава дипломатической миссии РФ.

13 сентября Минобороны Румынии сообщило, что в румынском уезде Тулча обнаружили обломки, которые могут быть частями беспилотного летательного аппарата.

До этого румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявлял, что Румынии ничего не угрожает на фоне истории с падением на территорию страны обломков беспилотника, предположительно, российского производства.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.