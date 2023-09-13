Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Румынии выразили протест из-за нарушения воздушного пространства страны

МИД Румынии выразил протест в связи с нарушением воздушного пространства страны

close
100%
Depositphotos

МИД Румынии выражает протест и намерен вызвать главу российской дипмиссии в связи с обнаружением на территории страны новых обломков беспилотника, который, вероятно, является российским, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение румынского внешнеполитического ведомства.

«На фоне обнаружения 13 сентября 2023 года новых фрагментов беспилотника, подобного БПЛА, используемым российской армией, <…> МИД возобновляет твердый протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что о событиях на границе между Румынией и Украиной МИД консультируется с союзниками по НАТО. Также в ведомство был срочно вызван глава дипломатической миссии РФ.

13 сентября Минобороны Румынии сообщило, что в румынском уезде Тулча обнаружили обломки, которые могут быть частями беспилотного летательного аппарата.

До этого румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявлял, что Румынии ничего не угрожает на фоне истории с падением на территорию страны обломков беспилотника, предположительно, российского производства.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях