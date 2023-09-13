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В Госдуме оценили реакцию Запада на переговоры Путина и Ким Чен Ына

Слуцкий назвал нездоровым интерес Запада к переговорам глав РФ и КНДР

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Михаил Метцель/РИА Новости

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что страны Запада с «явно нездоровым интересом» следили за переговорами Владимира Путина и Ким Чен Ына. По его словам, Вашингтону и Брюсселю не дает покоя возможное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата.

«На Западе с явно нездоровым интересом следили за переговорами лидеров России и КНДР на космодроме «Восточный» в Амурской области. Вашингтону и Брюсселю не дает покоя как ядерная программа Пхеньяна, так и возможность развития российско-северокорейского ВТС (Военно-технического сотрудничества. — «Газета.Ru)», — написал Слуцкий.

В то же время парламентарий отметил, что главы государств обсуждали экономические, производственные, транспортные, гуманитарные вопросы. Повестка встречи была направлена на конструктивное сотрудничество стран, а не на «уничтожение, на которое нацелен Запад в русофобской агонии».

13 сентября российский президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. После завершения встречи глава Кремля рассказал, что обсудил с северокорейским лидером ситуацию в регионе и развитие двусторонних отношений. В частности, были подняты вопросы сотрудничества в сферах транспортного сообщения и сельского хозяйства.

При этом Ким Чен Ын сообщил, что обменялся с российским коллегой мнениями по поводу обстановки в Европе и на Корейском полуострове. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал переговоры содержательными и указал на заинтересованность Пхеньяна в укреплении отношений с Москвой.

Ранее в Кремле оценили перспективы ответного визита Путина в КНДР.

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