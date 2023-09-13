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В Кремле оценили перспективы ответного визита Путина в КНДР

Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить КНДР

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Михаил Метцель/РИА Новости

Ответный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР в настоящее время не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Таким образом он ответил на вопрос корреспондентов, поинтересовавшихся о планах главы государства после переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Представителей СМИ интересовало, готовится ли российский президент в ближайшее время посетить Пхеньян.

«Таких планов пока нет», — отметил Песков.

13 сентября на Дальнем Востоке состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. По итогам встречи глава Кремля рассказал, что обсудил с зарубежным коллегой вопросы двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства и транспортного сообщения.

В то же время лидер КНДР заявил, что обменялся с российским лидером мнениями по поводу ситуации в мире. В частности, главы государств затронули обстановку в Европе и на Корейском полуострове.

Позже Песков сообщил, что одной из тем переговоров стали перспективы двустороннего сотрудничества в сфере освоения космоса.

Ранее в Государственной думе РФ заявили о возможном визите парламентской делегации в КНДР.

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