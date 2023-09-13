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Зеленского обвинили в намеренном препятствовании мирным переговорам с Россией

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский намеренно препятствует переговорам с РФ

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирного решения конфликта, игнорируя заявления главы российского государства Владимира Путина о готовности России к переговорам. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше», — сказал он.

По словам Соскина, украинские власти наживаются на этом конфликте, а Зеленский получает от происходящего наибольшую выгоду.

13 сентября бывший президент Франции Николя Саркози заявлял, что украинский кризис может быть разрешен двумя путями — уничтожением Украины или диалогом. Он отмечал, что первый вариант, вероятно, приведет к мировой войне.

В этот же день стало известно, что ирландский журналист медиахолдинга RT Чей Боуз сообщал, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заставил Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией, что привело к трагическим последствиям.

11 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что предпосылок для возобновления переговоров России и Украины нет.

Ранее на Украине заявили о начале третьей мировой войны.

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