В Румынии призвали не сходить с ума из-за обломков якобы дрона РФ

Румынии ничего не угрожает на фоне истории с падением на территорию страны обломков беспилотника, предположительно российского производства, заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку, передает Digi 24. По его словам, государству ничего не угрожает.

«Никто на нас не нападает, добрые люди. Давайте успокоим население, ведь мы все сходим с ума. На нас никто не нападал и никто на нас не нападает <…> У него [найденного дрона] не было взрывчатки, у него не было ничего, что могло бы нанести вред гражданам», — пояснил Чолаку.

Он добавил, что проводил консультации с правительством и минобороны по этому вопросу. Чолаку подчеркнул, что ситуация на румынско-украинской границе находится под контролем.

В сентябре Румыния объявила о падении на территории страны нескольких БПЛА, аналогичного тем, которые «используются Россией». По заявлению властей, речь идет об обломках дронов якобы сбитых украинскими силами ПВО. В Румынии подчеркивали, что беспилотники никак не угрожают населению страны. При этом румынская сторона не привела каких-либо доказательств принадлежности БПЛА той или иной стране.

Ранее в МИД оценили ситуацию с обломками якобы российского беспилотника в Румынии.