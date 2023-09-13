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Экс-премьера Британии обвинили в отмене мирных переговоров по Украине

Журналист RT Боуз: план Бориса Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей

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Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Ирландский журналист медиахолдинга RT Чей Боуз заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter), что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией, что привело к трагическим последствиям.

«Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, этот человек (Джонсон. — «Газета.Ru») убедил Зеленского отказаться от мирного плана и «бороться дальше», — указал Боуз.

Журналист при этом отметил, что ни сам Джонсон, ни богатая элита, из которой он происходит, «не умрут в окопах, которые он превратил в могилы».

До этого Боуз высказывал мнение, что западные эксперты-консерваторы проявляют крайнюю сдержанность в оценках успехов РФ, однако не могут игнорировать их и вынуждены ими «восхищаться». Эксперт выразил уверенность в том, что поражение спонсируемой Западом Украины в конфликте с Россией будет означать конец НАТО в его нынешнем виде.

Испанское издание Rebelion также писало, что президент Украины Владимир Зеленский осознал, что все большее число стран не готово поддерживать Киев в конфликте с Москвой. По мнению авторов издания, растущее давление с целью начать переговоры и положить конец асимметричной войне заставляет Украину осознать свою прогрессирующую изоляцию.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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