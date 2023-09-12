Зеленский упрекнул ООН в отсутствии единства в вопросе давления на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ООН, заявив, что организация уже не объединяет страны в вопросах поддержания «ценностей», в частности, не оказывает прежнего давления на Россию и больше интересуется экономическими ориентирами. Заявление опубликовано на сайте Зеленского.

По его словам, в некоторых решениях ООН уже не объединяет мир, например, в оказании «более мощного давления» на Москву.

«Мир очень часто меняет ценности на экономические отношения», — сказал Зеленский во время общения с университетским сообществом Нидерландов.

По его мнению, среди стран Евросоюза царит «хрупкость» в вопросе антироссийских санкций, и они помогают России в обходе ограничений ради «решения собственных экономических вопросов» или получения дешевых энергоресурсов.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ультимативной форме потребовал от Германии крылатые ракеты Taurus.

Reuters писал, что Вашингтон близок к тому, чтобы одобрить поставку Киеву ракет большой дальности с кассетными бомбами.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.