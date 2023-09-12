Небензя заявил, что Киев стал угрожать и хамить своим союзникам

Украина стала доходить до угроз и хамства даже в контактах со своими союзниками из западных стран. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации по вопросу поставок западного оружия Украине, передает ТАСС.

Как считает дипломат, у руководства Украины из-за провалов на фронте «начали сдавать нервы».

В недавнем интервью журналу The Economist украинский президент Владимир Зеленский, говоря о том, что поддержка Украины среди избирателей западных стран стремительно падает, скатился до прямых угроз, сказал Небензя. Речь идет о словах Зеленского, что невозможно предсказать реакцию миллионов украинских беженцев, которые находятся в европейских странах, «на то, что их страна будет брошена».

По словам постпреда РФ при ООН, грубость допустил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в ответ на слова своей коллегии из Германии Анналены Бербок о том, что ФРГ пока не приняла решение о поставках дальнобойных ракет Taurus, заявил, что Берлин все равно поставит Украине эти ракеты и это лишь вопрос времени.

Все, по мнению Небензи, уже привыкли к тому, «что о Германию на Украине давно вытирают ноги», но «такое хамство в межгосударственных контактах все-таки пока еще встречается довольно редко».

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк охарактеризовал ООН как «контору по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест как «фиктивные организации».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.