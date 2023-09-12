Политолог Алексей Мартынов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал статью Politico в которой указано, что присоединение к России новых регионов подтолкнуло Евросоюз к расширению. По его мнению, публикация не соответствует действительности, а работу по привлечению новых членов ЕС обусловлено желанием «перевернуть все с ног на голову».

По словам собеседника, в статье нарушены причинно-следственные связи, поскольку именно в результате расширения ЕС и НАТО, были запущены процессы консолидации русских земель вокруг РФ. Эксперт подчеркнул, что действия Москвы продиктованы стремлением обеспечить стране безопасное развитие.

По информации Politico в настоящее время предпринимаются шаги по привлечению в Евросоюз до восьми новых членов. Ожидается, что расширение станет темой ежегодной речи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии ЕС 13 сентября.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков при этом считает, что цель расширения ЕС состоит в создании «унифицированной системы внешней политики», которая будет подчиняться Брюсселю и Вашингтону.

Ранее Венгрия призвала принять в ЕС Западные Балканы для сдерживания Турции и России.