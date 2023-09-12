Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, способствуют ли действия России к расширению ЕС

Политолог Мартынов: действия России не способствуют расширению ЕС

close
100%
Freepik.com

Политолог Алексей Мартынов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал статью Politico в которой указано, что присоединение к России новых регионов подтолкнуло Евросоюз к расширению. По его мнению, публикация не соответствует действительности, а работу по привлечению новых членов ЕС обусловлено желанием «перевернуть все с ног на голову».

По словам собеседника, в статье нарушены причинно-следственные связи, поскольку именно в результате расширения ЕС и НАТО, были запущены процессы консолидации русских земель вокруг РФ. Эксперт подчеркнул, что действия Москвы продиктованы стремлением обеспечить стране безопасное развитие.

По информации Politico в настоящее время предпринимаются шаги по привлечению в Евросоюз до восьми новых членов. Ожидается, что расширение станет темой ежегодной речи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии ЕС 13 сентября.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков при этом считает, что цель расширения ЕС состоит в создании «унифицированной системы внешней политики», которая будет подчиняться Брюсселю и Вашингтону.

Ранее Венгрия призвала принять в ЕС Западные Балканы для сдерживания Турции и России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях