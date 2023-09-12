На базе в Англии сократили время подготовки солдат ВСУ из-за жалоб местных жителей на шум

Военные инструкторы с базы Лидд, графство Кент, сократили на треть время подготовки украинских солдат, так как местные жители жаловались на шум. Об этом пишет газета The Times.

Жители города Лидд, рядом с которым располагается военная база, пожаловались в местный совет на дым и регулярные звуки взрывов, которые доносятся с полигонов, говорится в тексте. В связи с этим министерство обороны приняло решение сократить на треть часы обучения, в которых применяется военная техника. Также военные ограничат уровень шума, уточняется в материале.

Согласно заявлению командира военной базы Марка Пауэлла, которое приводит Times, военные пошли на встречу жителям города, так как посчитали необходимым сохранить добрососедские отношения.

Ранее сообщалось, что около 50 сотрудников британского предприятия, производящего ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на Украину, планируют забастовку, начиная с 11 сентября. Сотрудники завода минобороны в городе Бит, Шотландия, требуют повышения заработной платы.

Ранее стало известно количество военных ВСУ, прошедших подготовку в Великобритании.